Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко в ефірі "Романенко Бесіди" з Юрієм Романенком заявив, що Україна може рік протриматись без дотацій МВФ, однак за цей час потрібно вибудувати нову схему співпраці і переговорів.

“Станом на зараз, я можу сказати, що Україна може спокійно прожити без будь-яких дотацій МВФ-івських протягом наступного року. Тому, у Зеленського є зараз величезний люфт часу для того, щоб вибудувати нову схему співпраці і переговорів, і так далі. Ключовий момент на сьогоднішній день - це новий керівник САП - антикорупційної прокуратури. Ця людина є керівником, і, по суті, вершиною антикорупційної всієї системи”, - сказав Вадим Денисенко.

Він зазначив, що від того, кого призначить президент України Володимир Зеленський і якими будуть результати конкурсу - багато в чому буде залежати система прийняття кадрових рішень в Україні.

За його словами, це може бути людина, яку обрав Офіс президента, або ж “антикорупційне крило”.

“Якщо він говорить про те, що “буде моя людина” - це одна історія. Якщо все ж він погодиться на те, що буде людина, запропонована іншими групами впливу - я думаю, що тоді йому буде набагато тяжче управляти внутрішньою ситуацією в державі”, - додав Денисенко.

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