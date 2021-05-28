Капітан першого рангу ВМС США Гаррі Табах в ефірі програми “Політика навиворіт” з Дмитром Снєгирьовим заявив, що ізраїльсько-палестинський конфлікт вигідний Росії і Ірану, оскільки ціни на нафту підвищуються.
Гаррі Табах зазначив, що на ізраїльсько-палестинському конфлікті більше всіх виграє Росія.
"Росія і Іран. Ціни на нафту йдуть вгору, вони починають вставати з колін. "Північний потік" добудовується. З Ірану санкції зняті, вони можуть торгувати нафтою. Байден зняв з них санкції, отримують мільярди доларів. І це, звичайно ж, вигідно Китаю", - сказав Табах.
За його словами, невідомо, чому економіка Китаю зростає під час пандемії, коли у всіх інших вона падає.
"Про Китай ми вже не говоримо, у нас інші проблеми. Україна, Ізраїль. Це дуже вигідно, коли в світі такий бардак... Я завжди порівнював Україну з Ізраїлем... Коли Україна утрималася від голосування в ООН при Порошенку, тому що Обама викручував йому руки проти Ізраїлю - це все відгукнулося. Коли Нетаньяху поїхав в Росію на парад 9 травня. Це все, звичайно ж, пов'язане. Але я дуже бачу близький зв'язок між Україною та Ізраїлем. Прямо як дзеркальне відображення", - додав Гаррі Табах.
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Він зазначив, що хоча в Ізраїлі і різноманітний народ, який тягне в різні боки, але в разі небезпеки вони збираються разом, як і в Україні. При цьому, сусіди так само недружелюбні, як і в Україні.
Як повідомляла Politeka, експерт розповів, кому вигідна ескалація конфлікту між Палестиною та Ізраїлем.
Також Politeka повідомляла, що Снєгірьов зазначив, що ракетного удару по території Ізраїлю було завдано в день святкування Дня Єрусалима.