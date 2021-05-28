Капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах в эфире программы “Политика наизнанку” с Дмитрием Снегиревым заявил, что израильско-палестинский конфликт выгоден России и Ирану, поскольку цены на нефть повышаются.

Гарри Табах отметил, что на израильско-палестинском конфликте больше всех выигрывает Россия.

“Россия и Иран. Цены на нефть идут вверх, они начинают вставать с колен. “Северный поток” достраивается. С Ирана санкции сняты, они могут торговать нефтью. Байден снял с них санкции, получают миллиарды долларов. И это, конечно же, выгодно Китаю”, - сказал Табах.

По его словам, неизвестно, почему экономика Китая растет во время пандемии, когда у всех остальных она падает.

“Про Китай мы уже не говорим, у нас другие проблемы. Украина, Израиль. Это очень выгодно, когда в мире такой бардак… Я всегда сравнивал Украину с Израилем… Когда Украина воздержалась от голосования в ООН при Порошенко, потому что Обама выкручивал ему руки против Израиля - это все откликнулось. Когда Нетаньяху поехал в Россию на парад 9 мая. Это все, конечно же, связано. Но я очень вижу близкую связь между Украиной и Израилем. Прямо как зеркальное отражение”, - добавил Гарри Табах.

Он отметил, что хотя в Израиле и разнообразный народ, который тянет в разную сторону, но в случае опасности они собираются вместе, как и в Украине. При этом, соседи так же недружелюбны, как и в Украине.

Как сообщала Politeka, эксперт рассказал, кому выгодна эскалация конфликта между Палестиной и Израилем.

Также Politeka сообщала, что Снегирев отметил, что ракетный удар по территории Израиля был нанесен в день празднования Дня Иерусалима.



