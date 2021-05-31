Синдром вулиці Банкової – це діагноз українського політикуму. Звідки він узявся та як формувався, у програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» розповідає політтехнолог, фахівець із маркетингу та реклами, виборчих і політичних технологій Сергій Гайдай.

«Я бачив цих людей зблизька й знав, про що вони насправді думають і що кажуть. І почав розуміти: кампанія закінчується, ми придумали багато класних речей. А далі людину неначе підмінюють, як пороблено», - каже він.

Він наводить приклад, як роль політтехнолога розуміють в українських реаліях.

«Часто, коли приходив недосвідчений молодий політик, я в нього питав: «Про що ми будемо розповідати виборцям?». У відповідь чув: «Як про що? Я ж тебе найняв на роботу? Ти і придумуй, про що!». Я зрозумів, чому слово «піар» в Україні стало синонімом слова «брехати». Я почав розбиратися в цьому», - згадує Гайдай.

Згадав політтехнолог і прецедент, який виник із політсилою, яку очолював експрезидент Петро Порошенко.

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«Його основна партія – «Солідарність», це соціал-демократи. І він себе бачив як лідера соціал-демократичної партії «Солідарність», яка відкололася від СДПУ(о) і вивела порядку 17 народних депутатів», - розповів Гайдай.

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