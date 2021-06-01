Українська юристка, адвокатка і політикиня Тетяна Острікова поміркувала у програмі Анатолія Макаренка «Діалоги з Макаренком» , чи зростає якість українського парламенту з кожним скликанням?

Як розповідає гостя програми, у теперішньому скликанні парламенту не всі у змозі навіть підготовлений текст із листка прочитати. «У профільному комітеті податкової та митної політики був круглий стіл і виступали деякі колеги депутати, які по написаному тексту не могли нормально прочитати і у мене виникло питання, як вони сюди потрапили і навіщо їм це треба?», - обурюється Острікова.

На її думку, кожна людина повинна займатися тією роботою, яка їй насправді дається. Для політика, пояснює адвокатка, передусім необхідне вміння висловлюватися, викладати свої думки та аргументувати їх, говорити зрозуміло для себе і для людей. За цим критерієм, стверджує Острікова, український парламент значно не дотягує. Вона вважає, що це – не самостійний центр прийняття рішень, а радше придаток.

Політикиня також зазначає, що у колі її спілкування є члени і восьмого, і дев’ятого скликання, а тому ділиться їхніми думками. «Верховна Рада вже не та, від нас нічого не залежить, ми сидимо постійно і не можемо вийти із зали, тому що треба тиснути на кнопку, якщо за якийсь законопроєкт не натиснеш кнопку – оштрафують», - переказує Острікова думки депутатів.

Макаренко також висловив свої думки щодо ситуації із кнопкодавством у Верховній Раді та острахом перед законопроєктом «Про декриміналізацію контрабанди». Ведучий пояснює, що у разі прийняття закону весь легальний бізнес, зовнішньоекономічна діяльність та взагалі репутація України буде в небезпеці. Він називає це навіть корупційною годівницею для тих силовиків, чия діяльність взагалі ніяк не пов’язана із митницею та її контролем. «І недосконалість самого законопроєкту створює величезне поле для зловживань», - каже Макаренко.

Нагадуємо, Острікова пояснила, що не так із законопроєктом №5420 .