Украинская юристка, адвокат и политик Татьяна Острикова поразмыслила в программе Анатолия Макаренко «Диалоги с Макаренко» , растет ли качество украинского парламента с каждым созывом?

Как рассказывает гостя программы, в нынешнем созыве парламента не все в состоянии даже подготовленный текст с листочка прочитать. «В профильном комитете налоговой и таможенной политики был круглый стол и выступали некоторые коллеги депутаты, которые по написанному тексту не могли нормально прочитать и у меня возник вопрос, как они сюда попали и зачем им это надо?», - возмущается Острикова.

По ее мнению, каждый человек должен заниматься той работой, которая ему на самом деле дается. Для политика, объясняет адвокат, прежде всего необходимо умение высказываться, излагать свои мысли и аргументировать их, говорить понятно для себя и для людей. По этому критерию, утверждает Острикова, украинский парламент значительно не дотягивает. Она считает, что это - не самостоятельный центр принятия решений, а скорее придаток.

Политик также отмечает, что в кругу ее общения есть члены и восьмого, и девятого созыва, а потому делится их мыслями. «Верховная Рада уже не та, от нас ничего не зависит, мы сидим постоянно и не можем выйти из зала, потому что надо жать на кнопку, если за какой-то законопроект не нажмешь кнопку – оштрафуют», - пересказывает Острикова мнение депутатов.

Макаренко также выразил свое мнение относительно ситуации с кнопкодавством в Верховной Раде и страхом перед законопроектом «Про декриминализацию контрабанды». Ведущий объясняет, что в случае принятия закона весь легальный бизнес, внешнеэкономическая деятельность и вообще репутация Украины будет в опасности. Он называет это даже коррупционной кормушкой для тех силовиков, чья деятельность вообще никак не связана с таможней и ее контролем. «И несовершенство самого законопроекта создает огромнейшее поле для злоупотреблений», - говорит Макаренко.

Напоминаем, Острикова объяснила, что не так с законопроектом №5420 .