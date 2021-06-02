Підприємець і політичний діяч Геннадій Балашов в ефірі програми “А як насправді” з Мирославою Бобровською заявив, що він підтримує євроінтеграцію, оскільки вона краща, ніж олігархічний лад.
"Я євроінтеграцію підтримую, тому що це етап. Тому що це краще, ніж олігархічний лад. Тому що все повинно бути step by step: ми вийшли з Радянського Союзу, пройшло вже 30 років, як ми звідти вийшли, але у нас олігархат захопив владу. І 28 років фактично тут панує олігархат. Треба його знищити. Треба все-таки європейські закони приймати. Але уряду, президенту, новому виробничому класу треба замислитися над тим, хто ми в Європі", - сказав Геннадій Балашов.
Він зазначив, що Україна може бути або найвільнішою країною, або найзручнішою країною для бізнесу, грошей і людей, або ж самою злиденною країною Європи.
"Ми в Європейський Союз і так, і так потрапимо. Але у нас є варіант потрапити туди багатими, або потрапити туди бідними. Тому те, що робить Зеленський, абсолютно правильно. Антиолігархічний закон, хіба будете проти нього?... 28 років - це повний інформаційний розрив поколінь. Ми бачимо, що той період олігархату закінчується, і починається новий період. Можливо, європейського будівництва", - додав Балашов.
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