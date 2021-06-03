Футуролог та громадський діяч Олексій Толкачов в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" заявив, що Україна зможе стабілізуватися і прийти до парламентаризму вже під час наступного президентського терміну.

"Парламентаризм хороший, коли ви вже досягли піку свого розвитку, і нам треба зберегти, стабілізувати систему. Ось, Європа зараз вже зберігає своє благоденство, тому звичайно парламентаризм, парламентська форма правління - вони в пріоритеті там... Вже з наступним президентом ми б могли прийти до цього... Якщо президент Зеленський залишається на наступний термін, то нам необхідно провести колосальні зусилля по вихованню в ньому потужного державного діяча з баченням майбутнього", - сказав Олексій Толкачов.

Він зазначив, що поки що президент України Володимир Зеленський демонструє задатки потужного державного діяча, коли хоче створити місто майбутнього, зробити університет і боротися з олігархами.

"Бачення у нього якесь починає пробиватися, проявлятися. Найжахливіше, якщо на посаду президента з необмеженими повноваженнями потрапить психічно незріла і дуже обмежена людина. У якої влада є самоціллю. Влада - це ресурс, щоб з України зробити цукерку. Побудувати країну майбутнього", - додав Толкачов.

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