Юрист та аналітик Українського інституту майбутнього Олександр Чебаненко у програмі «Романенко. Беседы» заявив, що розповсюдження матеріалів слідства неприпустиме. За його словами, якщо матеріали слідства ганьблять особу, проти якої ведеться слідство, то публікація їх карається Законом.

«Якщо щодо особи проводились негласні слідчі розшукові дії, то це є матеріали слідства. Загалом, ці матеріали не повинні розкриватися. Більше того, передбачена кримінальна відповідальність за розголошення матеріалів слідства», - зазначив юрист.

За словами Чебаненка, якщо матеріали слідства, за якими велись слідчі та розшукові дії у справі і які можуть нашкодити особі у сенсі ганьблення, десь публікуються або розголошуються, то за це передбачена кримінальна відповідальність.

«У принципі, якщо був порушений порядок розголосу, то за це передбачена кримінальна відповідальність. Відповідальність несуть не тільки ті особи, які безпосередньо вели розслідування, а й їхні керівники. Світова практика у цивілізованих країнах показує, що ці матеріали не розкриваються, тому що на них обґрунтовується обвинувачення у подальшому», - підкреслив юрист.

Як зазначив Чебаненко, за матеріалами слідства ведеться безпосередньо сама справа, і, враховуючи, що саме обвинувачення існує за фактом знайдених матеріалів, то публікація їх неприпустима, бо порушує баланс сторін, у випадку коли, наприклад, це відома людина.

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