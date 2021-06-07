Політолог Вадим Карасьов в ефірі програми “А як насправді” з Мирославою Бобровською заявив, що головне завдання закону про олігархів - відокремити їх від медіа, щоб вони не впливали на новини.

"(Закон про олігархів, - ред.) - головне завдання його, це, звичайно ж, відокремити олігархів від медіа... Держава одна, а ось цих фрагментів телевізійних, навколо яких групується так звана громадськість: патріотична, або якась проросійська в лапках або без лапок - це неправильно. Тому, я розумію - це перший крок для того, щоб олігархів обмежити на політику", - сказав Вадим Карасьов.

Він зазначив, що потрібно обмежити розгойдування думок на телеканалах, коли одні медіа підтримують одне, а інші виступають проти цього. Для цього медіапростір потрібно консолідувати.

"Спочатку олігархів “віджати” від телебачення. Щоб вони на новини не впливали. У реєстрик занесуть олігархів. Почнуть превентивні якісь заходи. Може цей реєстр потім стати підставою для якихось судових дій проти цих людей. Їх не пускатимуть на приватизацію. Якийсь антикорупційний може бути до них застосовано запобіжний захід. Є такі механізми. Вони в цьому законі є, прописані", - додав Карасьов.

Як повідомляла Politeka, Чебаненко пояснив, що одного закону про олігархів мало: "Всі ці питання треба вирішувати комплексно".

Також Politeka повідомляла, що Бужанський пояснив, що закривши заводи, влада вдарить не по олігархам, а по українцях.