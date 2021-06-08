Політолог Юрій Романенко у своєму блозі «Романенко. Важливе» прокоментував інтерв'ю українського президента американському виданню Axios і заявив, що те, що «Північний потік-2» буде добудований, було очевидно.

Теми, які бурхливо обговорюються в останні дні в ЗМІ, важливі, вважає політолог, і вони стосуються образи Зеленського на Байдена. Він нагадав, що український президент дав інтерв'ю американському виданню Axios, де прозвучала дуже цікава заява з приводу зустрічі з Байденом, вступу України в НАТО і «Північного потоку-2».

«Зеленський щиро вірить, що Байден повинен «кинути» Путіна, Путін про це не здогадається і не зробить відповідних превентивних кроків для того, щоб його не «кинули». І найголовніше, поставимо питання, навіщо США кидати Путіна з приводу «Північного потоку-2», домовляючись з приводу інших серйозних речей, які вони обговорюватимуть під час зустрічі? Байден, Держдеп, Блінкен – всі вже сказали, що неперешкоджання відкриттю «Північного потоку-2» відповідає національним інтересам США», - говорить Романенко.

Він зазначив, що наш президент сам розповідає, що по суті Україну поставили ні в що, бо у нього були певні надії. Романенко каже, що виходячи зі слів Зеленського, він по своїй наївності очікував певні перспективи, що «Північний потік-2» не добудують, а коли з'явилися заяви, що його добудували, він дізнався про це зі ЗМІ.

«І тепер він сподівається, що Байден, заявивши про цю позицію, «кине» Путіна. Всі, хто розуміє логіку процесів, говорили про те, що «Північний потік-2» добудують і що це неминуче, виходячи з тих величезних економічних завдань, які ставлять перед собою ЄС і перш за все Німеччина у своїй недалекій перспективі», - заявив Романенко.

Як повідомляла Politeka, Куса пояснив, як Україні проводити переговори з Німеччиною з приводу «Північного потоку-2».

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