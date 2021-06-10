Перший референдум у Німеччині було проведено в 1926 році, і він схожий на той, який хочуть провести зараз в Україні. Про це політичний аналітик Петро Волощенко розповів у програмі «А як насправді» з Мирославою Бобровською.

«Все було знецінено, і люди жили надголодь і в самому Берліні, і в Прусських землях. На цьому грунті прийшов до влади один дуже серйозний диктатор, Адольф Гітлер», - говорить він.

Але не вийшло пробитися шляхом навіть дрібної революції, все було придушене на корені, продовжує він.

«І його партія в 1934 році провела референдум, який повністю узурпував в його руках владу. Він став канцлером, фюрером і все інше. Він просто переламав на той час демократичні ініціативи і став конкретним узурпатором влади. Народ тоді був знедолений, голодний, жебрак. І він повірив словам – Гітлер був дуже хороший оратор. Таким чином він прийшов до влади. Після цього Німеччина заборонила референдум», - робить висновок політичний аналітик.

А ми хочемо його провести, продовжує він.

«Уряд хоче провести референдум з приводу олігархів. Хороше запитання, але толку від цього для народу? Народ раз на п'ять років вибирає шляхом голосування народних депутатів. Витрачаються колосальні кошти. Чи може зараз народ, який обирає галочкою, квадратиком, пунктиром - дієвим чином впливати на своїх обранців? Ніяким. Вони так само поїхали на своїх машинах за свої паркани, приховали гроші в офшорах, на підставних осіб, на далеких родичів. Народ не має на них ніякого впливу», - міркує експерт.

«Визнати олігархів, яких все і так знають, олігархами? Я не думаю, що для цього потрібен референдум», - підсумовує він.

Нагадаємо, Андрій Портнов нагадав президенту, які питання він має право виносити на референдум.