Первый референдум в Германии был проведен в 1926 году, и он похож на тот, который хотят провести сейчас в Украине. Об этом политический аналитик Петро Волощенко рассказал в программе «А как на самом деле» с Мирославой Бобровской.
«Все было обесценено, и люди жили впроголодь и в самом Берлине, и в Прусских землях. На этой почве пришел к власти один очень серьезный диктатор, Адольф Гитлер», - говорит он.
Но не получилось пробиться путем даже мелкой революции, все было задушено на корню, продолжает он.
«И его партия в 1934 году провела референдум, который полностью узурпировал в его руках власть. Он стал канцлером, фюрером и все остальное. Он просто переломил на то время демократические инициативы и стал конкретным узурпатором власти. Народ тогда был обездоленный, голодный, нищий. И он поверил словам – Гитлер был очень хороший оратор. Таким образом он пришел к власти. После этого Германия запретила референдум», - заключает политический аналитик.
А мы хотим его провести, продолжает он.
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
Внезапно не стало красавицы-актрисы, сыгравшей в «Три орешка для Золушки»: трагические подробности
Мощный взрыв на газопроводе в Украине: первые кадры с места
Дженнифер Лопес раскрепостилась перед камерой в одной маленькой маечке, декольте напоказ: фото
Трагическое ДТП на украинской трассе, жертв пришлось вырезать из искореженных авто: кадры с места
«Правительство хочет провести референдум по поводу олигархов. Хороший вопрос, но толку от этого для народа? Народ раз в пять лет выбирает путем голосования народных депутатов. Тратятся колоссальные средства. Может ли сейчас народ, который выбирает галочкой, квадратиком, пунктиром – действенным образом воздействовать на своих избранников? Никаким. Они так же уехали на своих машинах за свои заборы, скрыли деньги в оффшорах, на подставных лиц, на дальних родственников. Народ не имеет на них никакого влияния», - рассуждает эксперт.
«Признать олигархов, которых все и так знают, олигархами? Я не думаю, что для этого нужен референдум», - заключает он.
Напомним, Андрей Портнов напомнил президенту, какие вопросы он имеет право выносить на референдум.
Ранее Politeka сообщала о том, что если власть действительно готова бросить вызов олигархам, надо действовать иначе, - Томенко.