Первый референдум в Германии был проведен в 1926 году, и он похож на тот, который хотят провести сейчас в Украине. Об этом политический аналитик Петро Волощенко рассказал в программе «А как на самом деле» с Мирославой Бобровской.

«Все было обесценено, и люди жили впроголодь и в самом Берлине, и в Прусских землях. На этой почве пришел к власти один очень серьезный диктатор, Адольф Гитлер», - говорит он.

Но не получилось пробиться путем даже мелкой революции, все было задушено на корню, продолжает он.

«И его партия в 1934 году провела референдум, который полностью узурпировал в его руках власть. Он стал канцлером, фюрером и все остальное. Он просто переломил на то время демократические инициативы и стал конкретным узурпатором власти. Народ тогда был обездоленный, голодный, нищий. И он поверил словам – Гитлер был очень хороший оратор. Таким образом он пришел к власти. После этого Германия запретила референдум», - заключает политический аналитик.

А мы хотим его провести, продолжает он.

«Правительство хочет провести референдум по поводу олигархов. Хороший вопрос, но толку от этого для народа? Народ раз в пять лет выбирает путем голосования народных депутатов. Тратятся колоссальные средства. Может ли сейчас народ, который выбирает галочкой, квадратиком, пунктиром – действенным образом воздействовать на своих избранников? Никаким. Они так же уехали на своих машинах за свои заборы, скрыли деньги в оффшорах, на подставных лиц, на дальних родственников. Народ не имеет на них никакого влияния», - рассуждает эксперт.

«Признать олигархов, которых все и так знают, олигархами? Я не думаю, что для этого нужен референдум», - заключает он.

Напомним, Андрей Портнов напомнил президенту, какие вопросы он имеет право выносить на референдум.