Північний потік-2 – не найбільша загроза ГТС України, справжньою проблемою є Турецький потік. Так сказав політолог Руслан Бізяєв у програмі «Прогноз» на каналі Знай24.

Як каже гість програми, цю тему вже обговорили чи не всі. «Прогнози в основному сходяться до того, що ми втратимо певний обсяг газу», - повідомляє Бізяєв. Він також додає, що цей прогноз справдиться, якщо Європа не перейде чимскоріш на водневу економіку, через яку у неї зростуть потреби і Україна зможе наростити обсяг.

«Виросте потреба – ми зможемо якимось чином «пропетляти», не опускаючись в транзиті до цифри менше 40 млрд кубів на рік, що дозволить нашій транспортній системі залишатися на точці беззбитковості», - пояснює Бізяєв. На думку політолога, потрібно підняти обсяг як мінімум до 40 мільярдів кубів газу, аби українська газотранспортна система не стала збитковою.

Він також зазначає, що не Байден скаже останнє слово у справі будівництва Північного потоку-2. «Тим силам, які допомогли Байдену за допомогою простих операцій стати президентом США, все одно, скільки буде в Європі Північних потоків», - міркує експерт. Бізяєв підкреслює, що між артикуляцією і діями є різниця, а в цьому якраз-таки і проблема. Він зазначає, що економіка США не дає їм можливості, наприклад, встановити розетки на кожній заправці, адже немає енергії.

Водночас експерт пояснює, що запуск Північного потоку-2 ніяк не завадить роботі української газотранспортної системи. На його думку, справжню загрозу становить Турецький потік.

«До цього питання у нас чомусь списи не ламалися. Південний напрямок – це велика частина транзиту нашого газу», - каже Бізяєв. Він зазначає, що Європі, куди йде український газ, байдуже на ГТС України. А Турецький потік, як пояснює політолог, закриє цей напрямок і держава матиме збитки.

Також експерт пояснює, що собівартість газу збільшується, якщо його менше прокачувати, але це вимагає й розвитку інфраструктури. «А за чий рахунок банкет?», - запитує він.

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Раніше Politeka повідомляла про те, що Бізяєв окреслив рівень корупції в Україні.