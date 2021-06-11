Політик, громадський діяч Геннадій Балашов у програмі «Суть событий» на Знай.uа висловився про податок на розкіш.
«Є популістські речі, які подобаються населенню. Тому що населення у нас зазвичай думає, що податки платить хтось. Вони не розуміють, наприклад, що коли підприємець платить податки, то він всі податки включає в ціну товару. І коли кінцевим споживачем будь-якого продукту є людина, вона платить ПДВ, мита, податки на доходи – все платить в товарі. Тому товар дорожчає через податки», - говорить політик.
За його словами, народ про це не замислюється, і політики часто це використовують і виступають з популістськими пропозиціями обкласти все податками, щоб в бюджеті було більше грошей.
«Але народ повинен собі поставити запитання: а якщо буде більше в бюджеті – вам що? Якщо у держави буде більше грошей – вам що? Тому що держава вселяє: «державі потрібні гроші». Народ вірить. У держави будуть гроші, але вам що? У держави були гроші, у держави є гроші, але вас це не стосується. Вас повинно стосуватися одне – ви платите всі ці податки в ціні або не платите. Тому нерозуміння людей використовують політики», - сказав Балашов.
Раніше Politeka повідомляла, що Бортник розповів про новий законопроєкт про олігархів.
Дочка Лорак росте копією її колишнього чоловіка Мурата, як вона виглядає зараз: "Все таки швидко летить час"
Лесю Нікітюк зламали в Instagram, зливши пікантні фото на загальний огляд: "Все при ній"
"Карантин треба продовжувати": у МОЗ зробили термінове попередження
Чарівна "дружина" Олега Винника, про яку він замовчує, завела публіку не гірше чоловіка: "Незрівнянна"
Потужний вибух на газопроводі в Україні, перші кадри з місця
Також Politeka повідомляла, що Себастьянович розповів про кінець епохи олігархів і про необхідність «змінити цей держапарат».