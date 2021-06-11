Політолог Кость Бондаренко в ефірі програми “Культ Особистості” з Русланом Бізяєвим заявив, що тристоронній газовий консорціум не відбувся в 2011 році з низки економічних і політичних причин.

Кость Бондаренко зазначив, що не можна вважати, що в 2011 році було останнє вікно можливостей для створення тристороннього газового консорціуму.

"Це не останнє ще було вікно. Справа в тому, що в Європі постійно нагадували про те, що вони зацікавлені в тому, щоб інвестувати в трубу. Інвестувати в сховища. Хоча вже на той час експерти почали говорити про те, що сховище, сама легенда, міфи про сховище - виявилися занадто перебільшеними. Переоціненими", - сказав Бондаренко.

За його словами, для 1990-тих років сховища були дуже важливими елементами стратегії економічної безпеки, в тому числі і загальноєвропейської. Але до 2010 року експерти почали говорити про те, що мобільні і пересувні європейські сховища могли б повністю їх замінити.

Він зазначив, що консорціум не відбувся з низки причин.

"Все в сукупності. Я не думаю, що варто говорити про жадібність Януковича. Насправді - Янукович торгувався. Янукович хотів виторгувати найкращі умови і преференції. Але якщо говорити про Європу: Європа не була готова в принципі в повному обсязі до того, щоб почати інвестувати в цей консорціум. Тим більше, що він вимагав серйозної модернізації, оновлення, а значить - і дуже великих коштів", - додав політолог.

За його словами, в Росії не були впевнені в доцільності консорціуму через політику Європи.

Як повідомляла Politeka, Ялі розповів про перспективу України з видобутку газу.

Також Politeka повідомляла, що трапився потужний вибух на газопроводі в Україні: перші кадри з місця.