Експерт з енергетики Андрій Закревський в програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» розповів, як працюють принципи сталого розвитку.

«Якщо пароплавство починає працювати, наприклад, в акваторії Чорного моря, то, виходячи з принципів сталого розвитку, ти повинен її не загидити. А якщо так - то перед цим повинен зробити аудит. Показати, що до мене було ось так, зі мною ось так, і я розраховую, що буде ось так. Так, ми, може бути, зробимо колись аудит, екологічну експедицію пошлемо. Може, ми відновимо там біосферний заповідник та наукову групу, яка буде працювати», - розповідає він.

А тепер ми прийшли до однієї простої речі: слідом за республіканцями перемогли демократи в Штатах, продовжує експерт.

«А демократи готові порвати за сталий розвиток. Це їхній коник, це їхня корова, яку вони доять. І ось ця штука, яка була перед цим з Кіотськими угодами, і які не підтримували республіканці, - вона раптом опинилася тепер на рівні закону! Вона має глобальний характер! Тобто зараз, якщо ти не зробив цей аудит і не довів, то завтра тебе будуть просто вимикати. Тебе вимкнуть не через те, що ти анексував Крим, а через те що хтось із Криму подасть заяву, що почав гірше жити», - коментує він.

Закревський розповів, що на велику спортивну компанію американський громадянин подав до суду через те, що десь у Камбоджі діти працюють і отримують менше, ніж повинна отримувати дитина, яка ходить на роботу в Сполучених Штатах.

«Цю компанію беруть і за рішенням суду вимикають. Але потрібно, щоб людина подала позов. Це глобальне правило. А яка компанія в Україні працює, провівши ці аудити, розмовляючи про сталий розвиток, думаючи про те, як у нас з убогістю? А такі компанії є! Наприклад, Філіп Морріс Україна. Там у сталому розвитку написано, що до 2030 року взагалі нахр*н тютюнопаління. Вони кажуть: «Це погано для здоров'я людей!», - повідомляє Закревський.

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