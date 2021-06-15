Воєнний експерт Юрій Кочевенко в ефірі програми “А як насправді” з Мирославою Бобровською розповів, яку підтримку Україна отримує від інших країн.

"Якщо ми будемо чесні, то нам потрібно пам'ятати, що ми від Сполучених Штатів, від НАТО, від окремих країн Європи отримуємо цілком конкретну підтримку. У вигляді військового обладнання, у вигляді озброєння, у вигляді підготовки наших фахівців. Як і у військових навчальних закладах країн НАТО, так і приїзд інструкторів з цих країн для роботи з нашим особовим складом в Україні", - сказав Юрій Кочевенко.

Він зазначив, що це є дуже важливим елементом зміцнення і розвитку обороноздатності.

"Ми часто відчуваємо себе не те щоб кинутими, тим більше зрадженими, але якось ніби недостатньо важливими. І події, які відбуваються у нас для Європи. Як вона поводиться в якихось міжнародних взаєминах. Однак ключові моменти все-таки були зроблені. І резолюція ООН, яка чітко визначає приналежність Криму до України, і ряд рішень, в тому числі, Європарламенту - вони важливі. І вони вибудовують фундамент тиску на Росію", - додав Кочевенко.

За його словами, в низці країн Росія веде пропагандистські роботи, щоб переконати їх, що Україна не настільки важлива, щоб конфліктувати з ними.

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