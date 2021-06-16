Футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “Что дальше” с Русланом Бизяевым на канале “Знай24” рассказал, что это Украина развалила Советский Союз.

Алексей Толкачев отметил, что Украина развалила Советский Союз.

“Отчасти — да, а что же в этом плохого? Вы заталкиваете в очень важные вопросы, вопросы ответственности. Если мы принимаем решение, мы должны не нести ответственность в негативном плане: страдать за принятое решение, но как минимум признать, что да, мы приняли это решение. Да, в Кремле сидело огромное количество украинцев, которые управляли СССР. И здесь что еще страшное: да, у украинцев есть имперские амбиции, как у наследника Руси”, - сказал Толкачев.

Он отметил, что иногда украинцев пытаются притеснить, что им ничего не надо, кроме вишневого сада возле хаты, но при этом украинцы правили всем Советским Союзом.

“Осознание на совершенно новом уровне, где Украина будет длиться от русских корней, Советского Союза — это все является нашим наследием. Мы, на мой взгляд, немного ошибочно провозгласили независимость только с 1991 года. Необходимо было ее восстановить, как минимум — с Украинской Народной Республики. Продлить свою историческую протяженность. Мы этого не сделали”, - добавил футуролог.

Как сообщала Politeka, Романенко заявил, что распад СССР очень неожиданно свалился на элиты западных стран.

Также Politeka сообщала, что в Украине попытались восстановить СССР, уже начали раздавать "паспорта": в СБУ сообщили детали.