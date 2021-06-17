Политолог Руслан Бизяев в эфире программы «Прогноз» на канале Знай24 рассказал, какая концепция фигурирует в отношении Украины в Белом доме. По мнению эксперта, Украина для США это лишь элемент в общеевропейской кампании реализации геополитических интересов.

«Для того, чтобы понять концепцию Байдена, давайте вспомним 2015-2016 года, когда после ряда встреч руководителей США и России сформировался формат Сурков-Нуланд. Этот формат встречался в Калининграде, проводил там мозговой штурм. Они достигли определенных договоренностей по политической имплементации «Минска», - отметил Бизяев.

По словам политолога, затем Виктория Нуланд приехала в Киев и предложила установленные в Калининграде договоренности тогдашним главам ведущих фракций, а они отказались принимать эти договоренности, поэтому это закончилось ничем. Эксперт подчеркнул, что Нуланд устроила скандал, но никакие действия Белым домом не были приняты. Как отмечает эксперт, это показывает концепцию Америки и Байдена, что им не важна Украина, то есть прямой тезис «отдать, забрать, поделить Украину» не фигурирует.

«Сейчас для Байдена важна не Украина, а Европа. Если США восстановят в Европе политическое доминирование и как следствие экономическое, то Украина с их концепции никуда не денется. Против этого выступают ЕС, Россия и Британия. У каждого своя мотивация», - подчеркнул эксперт.

Как отметил политолог, очень показательно, что Путин на пресс-конференции на саммите сказал, что на переговорах они пришли к выводу, что альтернативы Минским соглашениям нет. Эксперт отметил, что прямой вопрос касаемо Украины не стоит: для великих игроков это лишь элемент – вот такая концепция.

Напомним, Politeka публиковала слова Бизяева, что Путин как никто другой понимает, что такое НАТО, и как они держат свое слово .