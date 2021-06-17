Директор Національного інституту стратегічних досліджень, український філософ і політолог Андрій Єрмолаєв розповів про геополітичні трансформації, які відбуваються на наших очах. Бесіда відбулася у програмі «Культ особистості» політолога Руслана Бізяєва

«Ми входимо в реальний світ третьої глобалізації. Раніше був очевидний один полюс: або велика Британія, господиня морів і континентів, або гегемон - Сполучені Штати, технологічний, політичний, військовий, ідеологічний лідер. Як у Стародавньому Римі, вони вирішували, кого вважати варваром, а кого залучати у свій простір. А ось якою буде глобалізація багатополярна – поки ще не очевидно. Американське століття завершується на наших очах. Ми бачимо тільки перші контури нового світу, який розгортається дуже динамічно», - міркує він.

Політолог пояснив, які цінності будуть характерні для нової глобалізації.

«Багатополярна глобалізація передбачає ту ж відкритість, ту ж прозорість світу, але з величезною кількістю нових, поки ще нам невідомих обмежень і умовностей. По-перше, тому що центри прийняття рішень і впливу на процеси розвитку – і планетарного, і економічного, і індивідуального – будуть пропонувати свої стратегії, виходячи не тільки з власних державних або блокових інтересів, а й виходячи з інтересів своїх гіпотетично залучених учасників і союзників», - каже Єрмолаєв.

«Мені здається, Україна, як і раніше, залишається, скоріше, руханою. Швидше, не просто об'єктом, а предметом препарування і трансформації непомітно для нас самих», - робить висновок політолог.

Нагадаємо, Єрмолаєв у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» попередив, що в Україні може початися війна еліт.

Раніше Politeka повідомляла, що Бізяєв заявив, що влада намагатиметься тримати баланс і не допускати земельних монополій.