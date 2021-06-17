Напередодні зустрічі з Байденом Путін дав інтерв'ю, в якому двадцять хвилин говорив про Україну. Таку тему обговорив політичний аналітик, експерт Руслан Бізяєв з журналісткою Любов'ю Завальнюк у програмі «Суть подій» на YouTube.

«Путін до цього інтерв'ю не висловлювався так комплексно і довго про Україну, були висловлювання більше фрагментарно по ситуації з Кримом, Донбасом, про те, як в Кремлі бачать розвиток внутрішньої політики в нашій країні. І, дійсно, Путін дав перше велике, цілісне інтерв'ю, яке несло в собі кілька меседжів до України», - підкреслив він.

Бізяєв сказав, що меседж перший звучав так, що на даний момент при такому порядку денному нам говорити з Україною нема про що. Друге, озвучив він, якщо Україна змінить порядок денний, тоді ми будемо говорити про перезавантаження відносин наших країн. Момент третій полягає в тому, що якщо Україні щось пообіцяли про вступ в НАТО, підтвердив він, про це можна забути, тому що Росією буде зроблено все можливе, щоб цього не сталося.

«Саме на мій погляд найважливіше - це четверте, що в Росії теж починаються певні процеси змін. Повільно, але невблаганно змінюється підхід до висвітлення подій. Очевидно, в Росії готуються до якихось глобальних геополітичних зрушень, і вони не хочуть, щоб Україна в їхній концепції була постійною проблемою. Після парламентських виборів буде видно, наскільки РФ готова перезавантажуватися і в який концепції», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Бізяєва, що Байден однозначно підтримав ЄС, викликавши хвилю обурення не властиву британській дипломатії.