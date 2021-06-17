Напередодні зустрічі з Байденом Путін дав інтерв'ю, в якому двадцять хвилин говорив про Україну. Таку тему обговорив політичний аналітик, експерт Руслан Бізяєв з журналісткою Любов'ю Завальнюк у програмі «Суть подій» на YouTube.

«Путін до цього інтерв'ю не висловлювався так комплексно і довго про Україну, були висловлювання більше фрагментарно по ситуації з Кримом, Донбасом, про те, як в Кремлі бачать розвиток внутрішньої політики в нашій країні. І, дійсно, Путін дав перше велике, цілісне інтерв'ю, яке несло в собі кілька меседжів до України», - підкреслив він.

Бізяєв сказав, що меседж перший звучав так, що на даний момент при такому порядку денному нам говорити з Україною нема про що. Друге, озвучив він, якщо Україна змінить порядок денний, тоді ми будемо говорити про перезавантаження відносин наших країн. Момент третій полягає в тому, що якщо Україні щось пообіцяли про вступ в НАТО, підтвердив він, про це можна забути, тому що Росією буде зроблено все можливе, щоб цього не сталося.

«Саме на мій погляд найважливіше - це четверте, що в Росії теж починаються певні процеси змін. Повільно, але невблаганно змінюється підхід до висвітлення подій. Очевидно, в Росії готуються до якихось глобальних геополітичних зрушень, і вони не хочуть, щоб Україна в їхній концепції була постійною проблемою. Після парламентських виборів буде видно, наскільки РФ готова перезавантажуватися і в який концепції», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Бізяєва, що Байден однозначно підтримав ЄС, викликавши хвилю обурення не властиву британській дипломатії.

Популярні новини зараз

Ані Лорак після від'їзду Мурата засвітилася зі своїм улюбленцем: "Такий хлопчик гарний"

"Зникла у воді": 13-річна дівчинка загинула, рятуючи життя подруги

ДТП на київській трасі: вантажівка перетворила легковик на купу металу, вижити вдалося не всім

"Мама благала залишитися вдома": тіла юних українців знайшли поруч один з одним, деталі трагедії

Останки 17 людей знайшли під будинком пенсіонера, подробиці і кадри з місця: "Був м'ясником"
Показати ще

Також раніше Завальнюк пояснювала, як отримати електронну трудову книжку.