Згідно з новим законопроєктом олігархами можна вважати тисячі українців. У своєму блозі економіст Юрій Атаманюк пояснив, що під закон підпадає багато громадян, чиї статки налічують 83 мільйони доларів і які ніяк не пов’язані зі ЗМІ.

«Дуже страшно якщо піде така тенденція, яка була 100 років тому – відібрати і поділити», - каже експерт. Він погоджується із тим, що топові українські олігархи заслуговують на те, аби проти них почали кримінальне переслідування. Але водночас Атаманюк попереджає, що не має бути жодного конструктивного елементу для державної системи та суспільства.

«Я б запропонував, щоб в податковій амністії це було все пакетом, тому що не можна робити економічні зміни в одному місці», - зазначає економіст.

Він вважає, що в закон про податкову амністію передусім повинна бути включена сплата олігархами прибуткового податку у 18% від їхніх активів. Атаманюк додає, що топкомпанії з аудиту мають зайнятися оцінкою активів олігархів та вартості нелегально приватизованих підприємств, вони і вирахують із загальної суми ці 18%.

«Олігархи це не ті, у яких 83 млн доларів, тому що з 83 млн доларів ми отримаємо 10 тисяч олігархів в Україні, які не є такими», - підкреслює економіст. Він зазначає, що багатих людей в Україні не так вже й мало.

Водночас Атаманюк пояснює, що наповненням бюджету та оздоровленням економіки потрібно займатися трохи інакше. Його пропозиція полягає в тому, щоб проводити громадські слухання, дати людям сприйняти закон і пояснити, чому олігархи повинні сплатити 18%, а інші бізнеси – 0%.

Також економіст припускає, що легалізовані кошти могли би послабити держборг, якщо поставити умову на покупку держоблігацій за 10% від легалізованих грошей.

Нагадуємо, Атаманюк пояснив, що боротися з олігархами можна і без окремого закону.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Атаманюк пояснив, що українські чиновники не впливають на рішення Байдена.



