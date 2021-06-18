У програмі Мирослави Бобровської «А як насправді?» політичний оглядач і блогер Руслан Бізяєв назвав причини створення Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Україні.

Як каже гість програми, в Україні створюють ще один антикорупційний орган на вимогу західних партнерів щодо реформування правоохоронної системи, зокрема йдеться про Державну податкову службу та СБУ.

«Вони хочуть зробити так, щоб з'явився окремий орган, який буде контролювати інші перехресні органи, впливати на бізнес», - міркує Бізяєв. Також він додає, що Кабмін або президент використовуватимуть БЕБ як інструмент вирішення політичних питань.

Аби не бути голослівним, експерт нагадує, що саме таким інструментом і стало НАБУ. «Якихось яскравих досягнень у Антикорупційного суду, НАЗК, САП немає», - підкреслює Бізяєв.

Також політичний оглядач звертає увагу на те, що під час пандемії комусь в Україні вдалося збагатіти, а комусь – лише збідніти.

«Чи пов'язані ці два питання з корупцією? Безумовно. Так де ж боротьба з корупцією?», - слушно запитує Бізяєв. На його думку, державна система не стільки бореться з корупцією, скільки допомагає корупції у боротьбі з державою.

Нагадуємо, Бізяєв розповів про результати зустрічі Байдена з Путіним.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Бізяєв пояснив, чому економіка в Україні знаходиться в шоковому стані.



