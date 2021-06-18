Президенти Америки та Росії під час недавньої зустрічі говорили, в тому числі, і про співпрацю в Арктиці. Політичний консультант Дмитро Джангіров, характеризуючи результати бесіди Байдена з Путіним, торкнувся цієї теми в програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості».
«Росія, з точки зору Заходу, виділяється на фоні конкурентів, тому що в ситуації танення льодів Північний морський шлях стає поступово альтернативою Суецу. Перевозити тільки вугілля і при Йосипі Віссаріоновичі могли по Північному морському шляху. І Кримський міст за три місяці теж були здатні побудувати, причому робили це жінки, діти, люди похилого віку і видужуючі солдати», - говорить він.
Зрозуміло, що американці кажуть про свій доступ до Арктики, пояснює експерт.
«Ми розуміємо, що коли починається суперечка між Європою, США та Росією про Арктику, між рядків читається: «А може, ми так домовимося, щоб китайців туди не пустити?». Свого часу Росія демонстративно не відповідала на китайські пропозиції про можливості інвестицій, і позитивно відгукувалася на можливість інвестицій південнокорейських та японських. І вони з точки зору входження в проєкти по Північному морському шляху не є конкурентами Росії. Інший масштаб, в першу чергу, військово-морських сил», - зазначає аналітик.
Він бачить готовність Росії вести переговори про питання стабільності і співпраці в Арктиці.
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«Путін сказав, що Арктика – це прерогатива Росії пускати туди партнерів, але ми нею не зловживаємо. Це означає: давайте домовлятися. Можна домовлятися, і ця тема буде розвиватися», - зазначає Джангіров.
Нагадаємо, Арктичні стратегії - це не просто амбіції окремих держав, - Єрмолаєв.
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