В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» профессиональный переговорщик Вадим Рахлис поразмыслил о том, нужны ли чиновникам навыки переговорщиков.

По мнению Рахлиса, навыки переговорщика нужны всем, кто хоть как-то отвечает за будущее Украины и в принципе вступает в диалог по поводу решения серьезных проблем. Попутно он обращается вообще к особе переговорщика и рассказывает о его навыках.

«Вся наша жизнь – это не есть переговоры, вся наша жизнь – есть коммуникация. А переговорщик – это человек, который профессионально обучался, имеет опыт и у которого это поведение уже на подсознании. Это не информация, не знания и не навык – это подсознание», - отмечает переговорщик.

Также он называет несколько направлений деятельности переговорщика: дипломатические переговоры, бизнес-переговоры, предусматривающие рейдерские захваты, и кризисные или экстремальные переговоры, например, по поводу заложников, терактов, спасения людей с суицидальными наклонностями.

В то же время Рахлис обращает внимание и на специфику переговоров с позиции государственного менеджмента. Эксперт подчеркивает, что прежде всего люди, пришедшие к власти, должны быть профессионалами в своей области. В пример он приводит министра иностранных дел, поскольку Украина сейчас в состоянии войны и это актуально.

Гость программы отмечает, что министр иностранных дел прежде всего должен понимать суть переговоров и соответственно обладать всеми необходимыми навыками на уровне подсознания. Это, объясняет он, теоретическая основа, но конкретное направление дипломатических переговоров также имеет свою специфику.

«Он должен понимать, что такое самообладание и управление собой в экстремальной ситуации. Он должен понимать, что такое адаптивные способности организма, которые помогают в нужный момент управлять собой, управлять своими эмоциями, управлять эмоциями собеседника», - говорит переговорщик о министре иностранных дел.

Напоминаем, Рахлис анонсировал создание международной школы переговоров в Украине.

Ранее Politeka сообщала о том, что Рахлис рассказал о возвращении пленных в первые годы войны.



