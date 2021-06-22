У звітах національної розвідки США чітко вказано, що вони сприймають Росію як реальну військову загрозу. Таку тему обговорив експерт українського інституту майбутнього Ілія Куса з експертом з міжнародної та внутрішньої політики Юрієм Романенком у програмі «Романенко бесіди» на Youtube.

«Ця загроза, на їхню думку, йде в трьох напрямках - це космос, особливо у співпраці з Китаєм, високоточна зброя і ядерна зброя, тобто там, де Росія може навіть має перевагу над США, особливо в питанні модернізації ядерного арсеналу. США самі зізнавалися, що вони відстають від росіян», - сказав він.

Куса вважає, що саме тому це питання стратегічної безпеки виявилось на саміті і реально США стурбовані тим, що немає жодних стримуючих механізмів, а відносини йдуть в нуль і чим далі, тим більше виникає ризик різних інцидентів як за часів холодної війни.

«Тема по Арктиці теж дуже важлива, тому що вона зачіпає безпосередньо економічні, комерційні та геополітичні інтереси Росії і США. Є інформація, що в Арктиці перебувають колосальні поклади нафти, газу та інших ресурсів. Населення Росії в арктичному поясі - це 40% світового населення Арктики в цілому і юридична позиція Росії по Арктиці найбільш вигідна», - підкреслив він.

Куса сказав, що Арктика дає доступ до північного морського шляху, який через зміни клімату стає зараз доступним для перевезень. І якщо в нього вкласти гроші і його розвивати він може стати дуже хорошою альтернативою Суецького шляху, вважає він, і це дуже серйозно змінює глобальну логістику.

«Для Росії це чистий бізнес, завдяки якому вони можуть піднятися в перспективі», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Романенко, що зрозуміло, що Росія поводиться неправильно, але й Україна діє не як країна, яка знаходиться в смертельній небезпеці.

Також раніше Романенко розповідав про розслідування Бігуса.