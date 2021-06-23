Політолог Микола Спірідонов в ефірі програми “А як насправді” з Мирославою Бобровською розповів, що означатиме для України зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

"Що стосується зустрічі Зеленського з Байденом. Байден про неї заявив напередодні своєї зустрічі з Путіним. І швидше за все тут адміністрація американська окреслила свою зону впливу. Тобто, показала, що Україна знаходиться в зоні інтересу, знаходиться в зоні впливу. І ми Зеленського теж приймемо, і теж все обговоримо. Після того як зустріч Путіна з Байденом вже відбулася, то, відповідно, зустріч Зеленського з Байденом може виглядати по-різному", - сказав Микола Спірідонов.

Він зазначив, що коли Петро Порошенко літав в Білий дім при Дональді Трампі, то він говорив з віцепрезидентом, а президент приділив йому тільки кілька хвилин для фотографій. При цьому, це позиціонувалося, як зустріч двох президентів.

"Теж Байден може зустріти по-різному. Може зустріти, привітатися і відіслати на рівень радників, може дійсно приділити увагу. Але, судячи з усього, Байден не прагне до великого публічного діалогу із Зеленським. Тому що Україна в цілому для нього тема така, досить слизька. З огляду на ситуацію з Хантером Байденом, з Бурісмою, з усім цим. Якось було б для Байдена логічніше від цього дистанціюватися. Що він, власне, і робить", - додав Спірідонов.

За його словами, у нас немає підстав вважати, що ситуація в Україні для США важливіша, ніж ситуація в Сирії.

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