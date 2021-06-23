Политолог Николай Спиридонов в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» объяснил, почему президент России Владимир Путин заговорил о воссоединении РФ с Европой.

«Еще в книге Бжезинского «Великая шахматная доска» было написано, что самая большая угроза для гегемонии Соединенных Штатов Америки – это сотрудничество активное России с Германией. Сейчас мы видим еще более страшный сон Бжезинского, когда Россия выступает, по сути, партнером Китая», - говорит эксперт.

По его словам, с экономической точки зрения Китай, конечно же, сильнее РФ.

«А вот с точки зрения военной… Тут можно поспорить. Во многих рейтингах Россия выступает и повыше Китая по, скажем, способности использовать ядерное оружие», - сказал Спиридонов.

Он отметил, что ранее США были первой державой мира «с запасом», сейчас же на это звание претендует КНР.

«На Всемирном экономическом форуме в Давосе, который был в феврале, по сути, представители Китая уже бросили вызов гегемонии США. Говорили о том, что они уже себя не признают второй страной мира, то есть они уже всерьез борются за мировое лидерство. А Россия в этом плане тоже ищет себе союзников и в Китае, и в Европе», - констатирует политолог.

Спиридонов подчеркнул, что на данный момент РФ пытается установить партнерские отношения с частью европейских стран, хотя бы по вопросам «Северного потока-2».

«Россия частично интегрируется в Европу. Даже «Газпром» российский – там же много акционеров немецких. И когда выводят из-под санкций Германию частично в рамках «Северного потока», то, соответственно, частично выводят из-под санкций и Россию. Поэтому у России есть определенная идеология, определенные мифы, есть реальная политика и экономика, которые в Европу достаточно тесно интегрированы», - резюмировал эксперт.

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