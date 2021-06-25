Спікерам ВР ніколи не вдавалося побудувати успішну політичну кар’єру. Так сказав політичний аналітик Андрій Золотарьов у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості», розповідаючи про політичне майбутнє Разумкова.

За словами аналітика, Разумков зараз буквально на шпагаті і він усвідомлює, що спікерам Верховної Ради ще не вдавалося побудувати успішну політичну кар’єру. «Згадаймо: Ткаченко, Мороз, Литвин. Поки у нього все складається непогано, але є група товаришів, які очевидно грають на амбіціях», - коментує експерт.

Золотарьов вважає, що Разумков на своїй посаді виявляє підозрілу амбітність та автономність. Також, підкреслює він, помітно, що спікер намагається не конфліктувати із Зеленським, але просте сидіння склавши руки лише демотивує коло йогосоюзників.

«Разумков заради своїх політичних інтересів продемонстрував таку ступінь незалежності, але чи дасть це ефект? Ще раз підкреслюю, що, як правило, сольна політична кар'єра спікерів Верховної Ради ніколи не вдавалась», - каже гість програми.

За словами Золотарьова, Разумков продемонстрував свою автономність тим, що не проголосував за санкції проти Фукса і Фірташа. Тому, підсумовує експерт, зараз спікер намагається створити собі образ окремого політичного гравця.

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