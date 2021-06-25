У своїй програмі «Контрольний удар» політолог Максим Ялі пояснив, чи чекати на якесь перезавантаження відносин між РФ і колективним Заходом, а також повідомив про візит Зеленського у Вашингтон наприкінці липня.
Ялі повідомляє, що перед зустріччю з Путіним у Женеві Байден у телефонній розмові запросив Зеленського приїхати у Вашингтон наприкінці липня. «Правда, конкретної дати візиту до сих пір немає. Зате є вже конкретні підтвердження того, що «перезавантаження» відносин колективного Заходу з Росією після саміту Байдена з Путіним в Женеві все-таки планується і вже починається», - розповідає експерт.
Також він повідомляє, що одне видання в середу опублікувало інформацію, що Ангела Меркель закликала на саміті ЄС інших європейських лідерів запрошувати президента РФ на наступні саміти. Політолог додає, що президент Макрон зі свого боку підтримав цю пропозицію, а вже в четвер на виступі в Бундестазі канцлер Німеччини оголосила про це офіційно.
«Звісно, така пропозиція викличе негативну реакцію Польщі та країн Балтії, які прекрасно пам'ятають ще з часів Другої світової війни, чим закінчуються примирення і умиротворення Росії, і досягнення домовленостей з Москвою за їх спиною», - підкреслює ведучий.
Водночас він додає, що голос цих держав глухне на фоні економічної залежності від Німеччини і Франції.
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Експерт зазначає, що це розуміє і Путін: у західних еліт є свої слабкості і вони не хочуть жодного військового протистояння з Росією, навіть якщо вона могла блефувати. Ялі пояснює, що протягом 7 років війни це підтверджувалося вже неодноразово, наприклад, коли президента Порошенка змусили підписати Мінські угоди. Політолог зазначає, що Меркель і Олланд зі свого боку сприяли цьому, адже існувала загроза наступу військ РФ.
Нагадуємо, Ялі розповів, чи відстояв Байден інтереси України.
Раніше Politeka повідомляла про те, що Ялі розповів про аспекти саміту в Женеві.