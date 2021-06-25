У своїй програмі «Контрольний удар» політолог Максим Ялі пояснив, чи чекати на якесь перезавантаження відносин між РФ і колективним Заходом, а також повідомив про візит Зеленського у Вашингтон наприкінці липня.

Ялі повідомляє, що перед зустріччю з Путіним у Женеві Байден у телефонній розмові запросив Зеленського приїхати у Вашингтон наприкінці липня. «Правда, конкретної дати візиту до сих пір немає. Зате є вже конкретні підтвердження того, що «перезавантаження» відносин колективного Заходу з Росією після саміту Байдена з Путіним в Женеві все-таки планується і вже починається», - розповідає експерт.

Також він повідомляє, що одне видання в середу опублікувало інформацію, що Ангела Меркель закликала на саміті ЄС інших європейських лідерів запрошувати президента РФ на наступні саміти. Політолог додає, що президент Макрон зі свого боку підтримав цю пропозицію, а вже в четвер на виступі в Бундестазі канцлер Німеччини оголосила про це офіційно.

«Звісно, така пропозиція викличе негативну реакцію Польщі та країн Балтії, які прекрасно пам'ятають ще з часів Другої світової війни, чим закінчуються примирення і умиротворення Росії, і досягнення домовленостей з Москвою за їх спиною», - підкреслює ведучий.

Водночас він додає, що голос цих держав глухне на фоні економічної залежності від Німеччини і Франції.

Експерт зазначає, що це розуміє і Путін: у західних еліт є свої слабкості і вони не хочуть жодного військового протистояння з Росією, навіть якщо вона могла блефувати. Ялі пояснює, що протягом 7 років війни це підтверджувалося вже неодноразово, наприклад, коли президента Порошенка змусили підписати Мінські угоди. Політолог зазначає, що Меркель і Олланд зі свого боку сприяли цьому, адже існувала загроза наступу військ РФ.

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