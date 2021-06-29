Чому після інциденту з британським есмінцем спершу пішла заява РФ, потім – заява України, і тільки після цього висловилося Сполучене королівство?

Ситуацію у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» коментує політичний консультант, технолог, фахівець з GR Андрій Бодров.

«Тут багато хто шукає якийсь таємний задум, якусь комбінацію в інформаційній війні, можливо, створення якогось меседжу для розгону в західній пресі. Але тоді виникає питання: для чого британцям знадобилося все заперечувати? А по-друге, як казав Жванецький, треба ретельніше. Не мною сказано, що не завжди потрібно шукати зраду там, де є місце банальної дурості. Кулеба вірний нашим західним партнерам, і в цей раз він спрацював на випередження. У минулому таке вже було не раз. В України була своя позиція, але вона намагалася вгадати позицію Заходу», - вважає політтехнолог.

Але в цьому випадку, на його думку, здогадка виявилася невірною.

«Я це називаю політикою соцмереж. Люди будують свою політику на тому, що вони прочитали в соціальних мережах. Вже немає можливості говорити про те, що в Україні існує якась стратегія. Ми вже бачили політику жесту, але зараз все пішло ще далі. Тепер замість жесту – який теж потрібно спланувати та написати для нього сценарій – є тільки реакція на соцмережі. Причому ніяких спростувань від Кулеби ми не почули», - зазначає Андрій Бодров.

Раніше, як повідомляє Politeka, він заявив, що підстав чекати відставки Кабінету міністра найближчим часом немає.

Також Бодров пояснив, чому США і Великобританія побоюються «Північного потоку-2».