Політолог Максим Ялі у власній програмі «Контрольний удар» розповів, чи може Зеленський вимагати перегляду Мінських угод. За його словами, Зеленський може вимагати змін умов Мінська.

«Перед тим як розібрати можливі варіанти дій і наслідків для Зеленського, необхідно дати відповідь на питання з точки зору міжнародного права, про дотримання якого так любить говорити Путін, а може Зеленський вимагати перегляду Мінських угод?», - зазначив Ялі.

Як зазначив експерт, у Віденській конвенції про право міжнародних договорів від 1969, яка є головним загальновизнаним документом в цій сфері, є стаття 52. «Примус держави шляхом погрози силою або її застосування». У ній йдеться, що договір є нікчемним, якщо його укладення стало результатом погрози силою її застосування в порушення принципів міжнародного права, втілених у Статуті Організації Об'єднаних Націй.

«А тепер згадуємо лютий 2015 року, коли за сприянням Меркель і Олланда Порошенко підписав фактичну капітуляцію України в російсько-українській війні. І «дебальцевський котел», який утворився вже після їх підписання. І погрози Путіна на адресу Порошенка під час переговорів в Мінську знищити українське угруповання військ в Дебальцеве, про яку написав у своїх мемуарах колишній президент Франції Франсуа Олланд, який був учасником і свідком», - розповів політолог.

За словами Ялі, є всі докази, що Україну змусили підписати Мінськ-2, який в принципі є декларацією намірів про припинення вогню, а не міжнародним договором.

«А чому ні Порошенко, при якому вони підписувалися, і зараз є ледь не головним борцем з їх реалізацією та кричав про «капітуляцію» Зеленського восени 2019 року за його спробу протягнути формулу Штайнмайєра, ні сам Зеленський про це жодного разу не заїкнулися?», - сказав Ялі.

Як зазначив Ялі, Зеленський цілком обґрунтовано може вимагати перегляду умов Мінських угод.

Нагадаємо, Politeka публікувала слова Ялі, що у Байдена і Путіна є відмінності в розумінні підходів, шляхів і реалізації Мінських угод .