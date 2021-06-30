У програмі «А як насправді?» український дипломат та політик, ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що МВФ не ставить вимогу високих тарифів Україні, а також назвав головні помилки держуправління.
Принагідно експерт торкнувся питання високих тарифів в Україні, через які люди протестують і які влада намагається пояснити вимогами МВФ. З останнім Омелян категорично не погоджується, оскільки держава припинила співпрацювати з МВФ ще торік, тобто як немає фінансування від нього, так і немає вимог.
«Можна було знизити тарифи втричі, можна було взагалі зробити все безкоштовним. Чому це не зробили? МВФ немає, рік часу пройшов. Це питання не МВФ, це питання ринку», - пояснює він.
Ексміністр зазначає, що Україна – не ізольований острів і не закритий СРСР, де людям би просто постійно видавали рівну кількість продуктів. Як він каже, українська держава є частиною цивілізованого світу, який має свої умови і свої правила – ринкові ціни.
«Є світові ціни, відповідальність влади – це виключно світові зарплати. Бо чомусь ті олігархи, які добувають руду, займаються іншими видами промисловості, продають за світовими цінами свою продукцію. А зарплати платять українцям не світові», - міркує гість програми.
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Нагадуємо, Омелян розповів про ситуацію на залізниці.
Раніше Politeka повідомляла про те, що Омелян пояснив, чому ситуація з ВВП-варрантами та зовнішнім боргом України не є катастрофічною.