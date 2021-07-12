Україні потрібно підтримувати світовий тренд з розвитку відновлюваної енергетики та виводити галузь з боргової кризи.

Про це йшла мова під час відвідування групою експертів та народних депутатів вітрову електростанцію (Total Iren, компанія NBT TOTAL) біля КПВВ "Чаплинка" у Херсонській області.

Зокрема, Надія Сологуб — сенаторка і президентка групи дружби Франція-Україна в Сенаті заявила, що "зелена" енергетика - це загальний тренд, який підтримує Франція.

«Кожна країна повинна підтримувати у себе розвиток альтернативних джерел енергії з урахуванням, не тільки необхідності врятувати планету, але й ресурси. Кожна країна повинна зробити усе можливе для порятунку планети і для розвитку саме тих ресурсів відновлювальної енергетики, які є на її території», - сказала Сологуб.

Також в події брали участь члени міжфракційного депутатського об’єднання «Чиста енергія — здорове довкілля» народні депутати Олексій Гончаренко та Людмила Буймістер разом з Валерією Фор-Мунтян, головою групи дружби Франція-Україна у Національній Асамблеї Франції, Анною Женте та Міреєю Клапо – депутатками Національної Асамблеї.

Депутат Олексій Гончаренко підкреслив, що для розвитку "зеленої" енергетики, держава повинна виконувати свої зобов'язання - розраховуватись за боргами та не вводити нове фіскальне навантаження на виробників з ВДЕ – акцизний збір.

«Як співголова МФО "Чиста енергія - здорове довкілля" я вірю, що іншого майбутнього у нашої держави немає, як і в інших держав світу. Європа, частиною якої ми хочемо бути, взяла курс на зелену енергетику, на декарбонізацію. І там є чіткі терміни», - заявив Гончаренко.

«Сьогодні стоять величезні виклики. З минулого року накопичуються борги. Держава не виконує свої зобов'язання. Навіть після зниження тарифу, уряд зобов'язався покрити борги і не вводити нове навантаження. Але борги не покриті. І зараз ще пропонують ввести акциз на "чисту" енергію, що є абсурдом. Таким чином знищується інвестиційний клімат в державі», - додав нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня ухвалила в першому читанні ініційований урядом законопроект №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на «зелену» електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена з законопроєкті №5600 щодо внесення змін в Податковий кодекс України.

В кінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута.

За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).