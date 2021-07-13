У програмі «Романенко. Бесіди» німецький політолог-міжнародник Андреас Умланд розповів про цінності однієї з найбільш проукраїнських партій Європи - німецьких «Зелених» і пояснив, чому український традиціоналізм може перешкодити співпраці з ними.

Зокрема, аналітик пояснив, в чому полягають західні цінності, головне в яких - свобода і невтручання держави в особисте життя людини, а зовсім не протест проти традиціоналізму.

«Я тільки можу сказати, наскільки я розумію свою партію. «Зелені» не проти традиційних стосунків, але вони не хотіли б, щоб держава приписувала людям особисте життя, чи хочуть вони жити в патріархальній, або матріархальній, або гомосексуальній, або цивільній, або шведській - будь-якій сім'ї. Кожен може жити, як хоче - це ліволібералізм», - розповів Умланд.

На його думку, для «Зелених» завжди найбільшою проблемою в Україні був традиціоналізм, консервативне ставлення до сім'ї, церкви. Він зазначив, що на Майдані було написано, що наша релігія - свобода, але в кінцевому рахунку цього не відбувається.

«Тому і були ці контакти між «Самопоміччю» та «Зеленими», ось ця революційність, щось нове, а потім виходило, що ні - сім'я, традиціоналізм. І це з «Зеленими» не вийде. Все-таки, це феміністська, індивідуалістична партія, ліва партія, це була теж колись пацифістська партія. Це космополітична партія», - пояснив Умланд.

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