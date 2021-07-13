У програмі «Романенко. Бесіди» німецький політолог-міжнародник Андреас Умланд розповів про цінності однієї з найбільш проукраїнських партій Європи - німецьких «Зелених» і пояснив, чому український традиціоналізм може перешкодити співпраці з ними.
Зокрема, аналітик пояснив, в чому полягають західні цінності, головне в яких - свобода і невтручання держави в особисте життя людини, а зовсім не протест проти традиціоналізму.
«Я тільки можу сказати, наскільки я розумію свою партію. «Зелені» не проти традиційних стосунків, але вони не хотіли б, щоб держава приписувала людям особисте життя, чи хочуть вони жити в патріархальній, або матріархальній, або гомосексуальній, або цивільній, або шведській - будь-якій сім'ї. Кожен може жити, як хоче - це ліволібералізм», - розповів Умланд.
На його думку, для «Зелених» завжди найбільшою проблемою в Україні був традиціоналізм, консервативне ставлення до сім'ї, церкви. Він зазначив, що на Майдані було написано, що наша релігія - свобода, але в кінцевому рахунку цього не відбувається.
«Тому і були ці контакти між «Самопоміччю» та «Зеленими», ось ця революційність, щось нове, а потім виходило, що ні - сім'я, традиціоналізм. І це з «Зеленими» не вийде. Все-таки, це феміністська, індивідуалістична партія, ліва партія, це була теж колись пацифістська партія. Це космополітична партія», - пояснив Умланд.
Засмагла Софія Ротару у крихітних шортиках похвалилася щедрим уловом: "Мальдіви..."
Біда трапилася з українкою на відпочинку в Іспанії: чоловік встиг врятувати тільки сина, що сталося
Стихія насувається на Україну, оголошено перший рівень небезпеки: заява ДСНС
Зірка "1+1" Лідія Таран несподівано опинилася на лікарняному ліжку: "Ну що..."
Тіло зірки популярного телешоу знайшли під вікнами будинку, йому було всього 28 років: трагічні деталі
Раніше Politeka повідомляла, що Клименко розповів про дві традиції інтелігенції в Україні.
Як повідомляла Politeka, Романенко заявив, що головну проблему для української суб'єктності створює інфантильність.