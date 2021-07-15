Чи має Україна шанси на вступ в НАТО? Це питання в програмі «Романенко. Бесіди» розглядає політичний консультант і медіаменеджер Олександр Харебін.

«Нещодавно у мене була зустріч з одним європейським політиком вищого рівня. Він сказав: будь-яка українська влада говорить про вступ до ЄС і НАТО. Але багато хто забуває, що НАТО – не тільки військовий, але і політичний союз, куди приймають правові держави. Потрібно, щоб в країні діяли демократичні цінності та верховенство права. Військові критерії йдуть вже після цього. Але в рахунок йдуть і інші фактори. Як же ми вас візьмемо в НАТО, якщо ваші силові структури пронизані російськими агентами? Якщо ми вас візьмемо в НАТО, то російська агентура побачить всі наші таємниці. Я думаю, розвідники їх і так знають, але важливий сам факт», - вважає гість програми.

На його думку, спочатку потрібно почистити свої силові структури від російських агентів.

«Я вже багато раз говорив і готовий повторити це зараз: для Росії Україна є голкою Кощія. Вся трьохсотрічна російська історія була побудована на наративі Київської Русі та правонаступництві Московського князівства. Тому фактор відходу України з-під впливу РФ багато хто в оточенні Путіна сприймають як підрив національної ідентичності», - говорить Олександр Харебін.

Як повідомляє Politeka, раніше він прокоментував величезні зарплати українських чиновників .