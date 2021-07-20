Україні потрібно повертати Донбас, і принести мир на всю нашу територію. Про це розповів експрацівник посольства США у Вашингтоні Андрій Теліженко у програмі блогера Мирослави Бобровської «А як насправді» на YouTube.

«Щодо конфлікту на Донбасі, якщо хтось говорить, що нам його треба заморозити або побудувати стіну, або віддалити ці території - це слабкі люди, тому що легше за все віддати або залишити так, як воно є і не брати на себе відповідальність», - сказав він.

Теліженко вважає, що сьогодні треба повертати Донбас і виконувати Мінські угоди, тому що кінцева мета на Донбасі – це мир. Але ми повинні самі організовувати зустрічі між президентами й домовлятися, тільки тоді ми можемо досягти мети, а не чекати, що за нас хтось щось вирішить, так нічого не вийде.

«Треба розуміти, якби Росії було вигідно забрати собі території окупованого Донбасу, вони б вже це зробили за сім років через референдуми або інші політичні способи, їм не вигідні ці території. А коли була анексія Криму… всі знали, що там російські війська, але давали команду не стріляти», - резюмував він.

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