Автозаправні станції в кінці липня змушені знизити ціни на бензин завдяки прийнятій урядом формулою ціноутворення «Роттердам+», що передбачає вартість палива в порту Роттердам плюс вартість транспортування і плюс торгова націнка продавця.

Про це повідомив економіст Борис Кушнірук.



«Мінекономіки знову оновило граничні ціна на пальне на АЗС. Внаслідок цього ціни на бензин та дизель знизяться на 20-25 копійок. Примусово. Але знизяться. Так працює введений у травні механізм цінового регулювання на базі формули Роттердам+транспортування+маржа», - наголосив експерт.



За його словами, якби до цін на бензин не застосовувалася формула «Роттердам+», оператори АЗС не знижували би ціни на останню декаду липня.

«Якби цього механізму не було, ринок не відреагував би на зниження котирувань в Європі і ціни на АЗС не змінились. Нам би пояснили, що є часовий лаг, що зараз нам продають дорогі запаси, тож знижувати нема сенсу. Так було завжди протягом багатьох років», - зазначив експерт.



Він нагадав, що Кабмін запровадив державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне пальне 14 травня.



Максимальна ціна, за якою АЗС можуть продавати бензин і дизпаливо, складається з котирування агентства Platts в регіоні «Амстердам-Роттердам-Антверпен» (CIF NWE) плюс 27 доларів/тонна витрат на транспортування та 5-7 грн/л роздрібна націнка продавців.

У більш відомій формулі «Роттердам+» для вугілля (2016-2019 рр.) було закладено лише ціну транспортування з Роттердаму, тобто 12,53 доларів на тонні, а формула «Амстердам+ «для газу (2020 р.) передбачала витрати на транспортування по Європі – 30 доларів за 1000 м3 та плату за вхід до ГТС 12 доларів.



Раніше повідомлялося, що 20 травня 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.



Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули. Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.