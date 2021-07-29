Доктор економічних наук, академік Академії економічних наук, екс-віце-прем’єр міністр – міністр економіки України, народний депутат України 6-го скликання Володимир Лановий у програмі Євгена Рибчинського «Ще не вмерла» розповів, хто й коли загнав Україну в кредитну пастку.

«Коли ми отримали незалежність, директори вишикувались і кажуть: «Давайте нам кредити!». Я їм казав: «Ідіть заробляйте прибутки, з прибутків повертайте кредити, відшкодовуйте свій оборот за рахунок власних продажів». А вони хотіли отримати кредити і не повертати. Боротьба у 1992 році проти мене була пов’язана з цим», - згадує Лановий.

Він зазначає, що тодішній президент України Леонід Кравчук всіляко підтримував директорів промислових підприємств.

«Кравчук пішов назустріч цій групі. Також він пішов назустріч тим чиновникам радянської фактично епохи, які хотіли створити державні монополії. Більше того, стати акціонерами. Це і по зерну, і по нафтогазу, по металу, по залізниці і так далі», - пояснює він і підкреслює: «Це російський шлях, тому що «Газпром» організували, всіх об’єднали, дали йому всі повноваження. Прем’єр-міністри звідти виходили. Я Гайдару тоді казав: «Що пріоритети не ті». А він каже: «А що робити?». Там Нєчаєв ще був такий, міністр економіки. Кажуть: «У нас в п’ять разів прибутковість вища, ніж у машинобудуванні». Тобто заробляли гроші і все».

На те ж саме пішли українські урядовці, продовжує Лановий.

«Наші ж нічого видумати не можуть. І їм хтось в уряді заважав, тому що коли до мене приходили в чергу: «Ми хочемо створити Укрзерно, ми все об’єднаємо, давайте ви і ми будемо акціонерами!», я казав: «Хлопці, йдіть, акціонування – то зовсім інше», - розповідає він.

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