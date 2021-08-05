

«Тарифи не можна розглядати окремо без структурних перетворень всієї УЗ в цілому. Це стосується в першу чергу анбандингу, ці зобов’язання, які Україна взяла на себе в рамках угоди про асоціацію з ЄС, які мають реформувати УЗ для того, щоб кожне з чотирьох напрямків УЗ могло само себе забезпечувати», - сказав Жмак.



Він пояснив, що на сьогодні, без розділення компанії на окремі за напрямками види діяльності, збиткові структурні підрозділи, зокрема пасажирські перевезення, не мають жодних стимулів зменшувати збитковість своєї роботи.



«Зараз за рахунок крос-функціонального субсидіювання немає у пасажирських перевезень ніякої мотивації для того, щоб самовдосконалюватись і заробляти гроші. Тому що вони впевнені в тому, що за рахунок прибуткових вантажних перевезень їх збитки будуть покриті», - розповів Жмак.



Він також наголосив: питання тарифоутворення має бути пов’язане в першу чергу з реформою всієї УЗ, що дозволить розрахувати реальну собівартість послуг з перевезень та встановити збалансовані тарифи.



«Щоб говорити про тарифи на вантажні перевезення, спочатку треба вантажні перевезення вивезти з УЗ в окрему зі своїм власним балансом юридичну особу і уважно порахувати доходи і збитки, і витрати цієї вертикально інтегрованої одиниці. Тому що наразі, наприклад, якщо ми говоримо про вантажні перевезення, то вони здійснюються шістьма регіональними залізницями – філіями. В цих філіях зараз знаходяться депо, які займаються локомотивами, і таким чином розпорошуються вантажні перевезення серед шістьох цих регіональних залізниць», - пояснив Жмак.



Тому, на його думку, спочатку необхідно реформувати УЗ, і лише потім піднімати питання тарифів на її послуги.



«Говорити про те, що ми піднімемо тарифи і відразу УЗ розквітне, це абсолютно недоцільно і нераціонально. Тому в першу чергу реформи, а потім тарифи», - підсумував Жмак.



Як відомо, Мінінфраструктури хоче підвищити тариф на залізничні вантажні перевезення, які в результаті стануть більшими на 30%. Представники промисловості заявили, що таке підвищення категорично неприйнятно, оскільки призведе до подорожчання товарів і послуг для українців. До того ж, після зростання тарифів відбувається зниження обсягів перевезень залізницею, а отже, від цього рішення не виграє ні бізнес, ні УЗ.



Раніше генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що мільярди прибутків «Укрзалізниці» від вантажних перевезень не спрямовуються на розвиток компанії, а витрачаються на утримання непрофільних активів та розкрадаються.