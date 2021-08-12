Після семи місяців надактивного експорту в Україні сформувався гострий дефіцит брухту. Меткомбінати попередили уряд: якщо проблема не буде вирішена, то вже в серпні-вересні можуть виникнути перші збої в їх роботі. А починаючи з жовтня, через брак сировини можуть початися зупинки цехів і підприємств

Про це повідомив народний депутат Муса Магомедов у коментарі Мінпрому.

«Не можна недооцінювати значення наростаючої проблеми. Незабаром її масштаб може зрости до рівня загрози національній безпеці. Металургійна промисловість - базова для національної економіки. Вона займає лідируючі позиції за обсягом сплачених податків, створених робочих місць і обсягом валютних надходжень. Тому стабільність виплати пенсій і стабільність національної валюти – це в першу чергу заслуга наших металургів», - нагадав він.

Нардеп звернув увагу, що зупинка і навіть збої в роботі меткомбінатів призведуть до значних втрат для бюджетів усіх рівнів, і можуть по виробничому ланцюжку спровокувати нову економічну кризу.

«Інше важливе питання - що 98% українського брухту експортується до Туреччини, яка є одним з наших головних конкурентів на світовому ринку. Спонсорувати турецьку економіку за рахунок збитків української ми ніяк не можемо і не повинні", - вважає політик.

Саме тому, за його словами, металурги просять уряд ввести мораторій на експорт брухту до 2023 року.

«Сьогодні це не питання заробітку, це питання виживання національної металургії. Країни-виробники металу активно вводять обмеження і заборони на експорт брухту, який стає стратегічно важливою сировиною для світової економіки. На цьому тлі український мораторій буде логічним і обґрунтованим. Сподіваюся, що Кабмін прислухається до аргументів металургів і до кінця серпня заборонить експорт брухту з України», - підсумував Магомедов.

Як повідомлялося, експорт металобрухту в січні-липні 2021 року склав 334,6 тис.тонн, що в 20 разів більше, ніж поставки за аналогічний період минулого року - 17,2 тис. тонн.

Нагадаємо, раніше до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля звернулася Федерація роботодавців України. Вона вимагає ввести заборону на експорт металобрухту у зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт призвів до різкого зростання експорту, і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини. У ФРУ при цьому підкреслили: металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії, а зупинка металургійних заводів призведе до втрати тисяч робочих місць і падіння доходів до бюджету.