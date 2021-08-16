Дипломат Вадим Трюхан у програмі « MY .UA» розповів, чим Україні загрожує «Північний потік-2».

«Зараз в Європі ціни на газ просто зашкальні – 500 доларів за тисячу кубометрів. При цьому «Газпром» постійно зменшує прокачку газу територією України іншими трубопроводами і не наповнює фактично газосховища. Це робиться з однією метою. Для того, щоб не природнім чином зробити дефіцит на ринку газу російського виробництва, і, відповідно, підвищити ціни, показати свою потрібність», - каже експерт.

За його словами, для Росії газ – це зброя.

«В усіх їхніх стратегічних документах енергетика розглядається саме як спосіб і інструмент впливу Росії на Європу, на будь-яких партнерів/не партнерів і таке інше», - констатує Трюхан.

Дипломат зазначає, що запуск «Північного потоку-2» буде використаний Росією для того, щоб посилити тиск на Україну та позбавити її можливості заробляти на транзиті газу.

«Мені здається, що тут не тільки треба розглядати питання наслідків, а й питання підготовки. От як Україна підготувалася до цієї ситуації? Мені здається, що ми фактично змарнували 4 роки. Нагадаю глядачам, що «Північний потік-2» реалізується з 2017 року. Ми могли передбачити. Ми могли раніше почати працювати з нашими партнерами і доводити їм, що це дуже небезпечний елемент, який порушує баланс в Європі, який може спричинити серйозні виклики з точки зору безпеки не лише для України, а й країн Балтії, Польщі та інших держав Європи. А почали ми досить пізно – коли вже йшла добудова», - резюмував він.

Як повідомляла Politeka, Трюхан заявив, що Україні вже треба формулювати зовнішню політику .