Запаси вугілля на складах теплових електростанцій за вихідні (13-16 серпня) зросли на 3,1% до 763,3 тисяч тонн, свідчать дані Міністерства енергетики

Приріст запасів вугілля за суботу-неділю склав 22 900 тонн, що стало рекордом з початку літа.

Найбільше вугілля на вихідних надійшло на Курахівську, Запорізьку та Бурштинську ТЕС (усі – «ДТЕК Енерго»).
Добові поставки вугілля на українські ТЕС досягли 60 тисяч тонн при споживанні 44 тисячі тонн.

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості закуповувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі з імпорту.

Так, компанія ДТЕК почала імпорт вугілля з Казахстану і Польщі, також веде переговори з США. З Польщі законтрактована поставка 350 тис.т. перші партії повинні потупити на поточному тижні.

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