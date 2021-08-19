Політичний аналітик Олександр Кочетков у програмі Мирослави Бобровської «А як насправді?» розповів про олігархів. За словами експерта, знищити олігархів легко, а ось перевести їх у сектор великого бізнесу – інше питання.

«Держава може розтоптати будь-якого олігарха, найбільш авторитетного протягом максимум двох місяців, а взагалі одного місяця і вистачить. Два я сказав, тому що влада не дуже професійна і ефективна», - зазначив Кочетков.

На думку експерта, «розтоптати» олігарха – дуже легко, а ввести в нормальне русло, щоб вони перетворилися на великий бізнес – складніше. Як зазначив експерт, олігархи це ті, хто отримують прибуток, взаємодіючи з владою і маючи доступ до бюджетних схем. А великий бізнес, за словами Кочеткова, заробляє в іншому секторі, теж взаємодіючи з владою, але, не корумпуючи її.

«Відсунути олігархів в сторону великого бізнесу, позбавити їх можливості впливати на політичну ситуацію в країні – це трохи складніше, ніж знищити, але місяці за 4 вирішується, було б бажання, але бажання немає. Поки що олігархи є дійними коровами влади», - зазначив Кочетков.

Як зазначив експерт, владі не вигідно боротися з олігархами, але було б бажання – вирішити проблему олігархів в країні можна досить швидко.

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