Ліквідація перехресного субсидування в комунальних тарифах є необхідною умовою для поліпшення інвестиційного клімату в Україні

Про це пише спеціальний економічний радник Citigroup Віллем Буйтер (Willem Buiter) в колонці для видання KyivPost.

"Припинення перехресного субсидування - необхідна умова для створення ділового та інвестиційного клімату, який дозволить Україні, нарешті, реалізувати свій потенціал розвитку, зростання і процвітання", - пише експерт.

Експерт критично оцінив рішення уряду ще більше збільшити розрив між цінами на електроенергію для промислових споживачів і населенням. За його оцінками, таке рішення буде заохочувати неефективне використання енергії і погіршить ситуацію в енергетиці.

Він зазначив, що ціна на електроенергію для домогосподарств у Німеччині становила 0,37 долара за кВт.ч, у Франції 0,22 долара, в Польщі 0,19 долара. При цьому в Україні офіційна ціна для населення в Україні (з урахуванням ПДВ і тарифів) становить 1,68 гривні або 0,06 долара США.

Більш того, з 1 жовтня тариф в Україні буде знижений для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт.год на місяць, до 1,44 грн або 0,05 долара.

"Руїни, які являє собою енергетичний сектор України, просто не в змозі зробити енергетичний перехід до сталого розвитку", - підсумував експерт.

Нагадаємо, поточний тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт при ринковій ціні понад 4 грн/кВт.ч. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижчим, ніж у країнах Європи і не переглядався з 2017 року.