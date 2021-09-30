Підвищення тарифу на передачу електроенергії на 56%, до 458,83 грн/МВт*год, ініційоване НЕК Укренерго, призведе до кризових наслідків, адже витрати транспортної галузі зростуть на 1,2 млрд грн на рік

Натомість НЕК Укренерго має потенціал для зниження цього тарифу, якщо оптимізує власні доходи і витрати. Про це йдеться у листі Федерації роботодавців транспорту України до Голови правління «НЕК Укренерго» Володимира Кудрицького.

«В умовах кризових явищ в економіці, коли транспортна інфраструктура потребує додаткових коштів для оновлення, будь-яке зростання тарифу на передачу електроенергії вплине негативно. Крім цього, підвищення тарифу буде стимулювати скорочення попиту на електроенергію, що призведе до зменшення надходжень оператора системи передачі і подальшої необхідності підвищення тарифу», - наголошують у ФРТУ.

У Федерації зауважують: НЕК Укренерго має ресурс для зниження тарифу на передачу електроенергії, але для цього підприємству необхідно перерахувати обсяг своїх витрат з урахуванням потенціалу оптимізації.

«Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи необгрунтовано завищені. Не оспорюючи важливість гідної заробітної плати працівників НЕК Укренерго, важливо розуміти неможливість щорічного зростання фонду оплати праці на 30%. По-друге, зростання заробітних план повинно поєднуватись з підвищенням продуктивності праці та оптимізацією штатів. У такому разі можна досягти зростання зарплат без збільшення витрат на оплату праці», - підкреслюють у ФРТУ.

Також у Федерації вказали, що кредити, отримані підприємством у 2020-2021 рр., мають враховуватися у тарифі на передачу електроенергії лише в частині вартості відсотків. Адже тіла кредитів є витратами попередніх періодів, а тому не мають братися до розрахунку тарифу на передачу електроенергії на 2022 рік. Тому витрати на повернення залучених кредитів необгрунтовано завищені на 4,3 млрд грн.

Крім того, у ФРТУ закликали НЕК Укренерго направити листи до прем’єра та міністра енергетики України, з проханням підготувати проект постанови щодо встановлення економічно обгрунтованих цін на електроенергію для побутових споживачів.

«Усе це дасть змогу перерахувати тариф на передачу електроенергії до рівня 271,46 грн/МВт*год», - резюмували у листі.

Як відомо, НЕК «Укренерго» виступило з пропозицією підвищити тариф на передачу електроенергії на 56%, до 458,83 грн/МВт*год. При цьому у 2020 році тариф на передачу підвищувався тричі, і виріс в результаті більш ніж удвічі - зі 113 грн МВт-год до 293,93 грн за МВт-год.

Раніше заступник директора Департаменту аналітичних досліджень Федерації роботодавців України Ольга Кулик заявила, що за підрахунками ФРУ, зростання тарифів на передачу буде коштувати промисловості 30 млрд грн. За її словами, у такій ситуації під загрозою опиниться сама наявність промислових підприємств в Україні.