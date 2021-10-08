Не стало народного депутата України Антона Полякова, про що повідомили в мережі, а пізніше підтвердили колеги і правоохоронці - офіційні причини трагедії поки невідомі.

У п'ятницю, 8 жовтня близько 2.10, правоохоронці зупинили водія таксі за порушення правил дорожнього руху. На задньому сидінні знаходився нардеп Антон Поляков. За неофіційною версією у Телеграм-каналі Pavlovskynews, політику вже було погано.

У прес-службі ГУ НП у Київській області передали, що події сталися у Дніпровському районі - Антона Полякова виявили мертвим. Після зупинки таксі поліцейські викликали на місце подій "швидку", медики якої намагалися реанімувати політика, але в результаті констатували смерть.

Наразі на місці події працюють слідчі, криміналісти та судово-медичний експерт. Правоохоронці встановлюють причини смерті нардепа, а його тіло направлять на судмедекспертизу для точного встановлення причини смерті.

Слідство триває за фактом ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою «природна смерть».

Зазначимо, смерть свого колеги підтвердила депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина, яка висловила співчуття.



Також нардеп Дмитро Разумков написав наступне у своєму Телеграм-каналі: "Сьогодні був знайдений мертвим народний депутат Антон Поляков.

Мої співчуття рідним і близьким!

Хочу вірити, що розслідування буде об'єктивним!".

За неофіційними даними, таксі нардеп зловив "з руки", а не через офіційну службу. Авто зупинили патрульні: водій порушував правила дорожнього руху.

Всі цінні речі 33-річного загиблого на місці, видимих тілесних ушкоджень немає.

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