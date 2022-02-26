Як повідомляє Politeka.net, Володимир Зеленський провів кілька переговорів з лідерами країн. Україна отримала повну підтримку від таких країн, як Італія, Індія, Туреччина, Азербайджан, Швейцарія, Греція, Нідерланди.
Туреччина, як відомо, ввела заборону на прохід російських військових кораблів у Чорне море. Крім цього, турецький і азербайджанський лідери запропонували організувати переговори з Росією.
Зеленський наголосив, що українські дипломати цілодобово боролися за те, щоб відключити Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT. І це їм вдалося. За словами президента, це мільярди збитків для Росії.
"Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно, щоб звільнити країну", - заявив Зеленський.
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За словами президента, він розмовляв з главами Церков, які спільно молитимуться за українських військовослужбовців, які захищають свою землю від окупантів.
Зазначимо, що через відключення Росії від SWIFT російські банки не зможуть взаємодіяти з міжнародним фінансовим ринком. Це означає:
❌ Ніяких карт
❌ Ніяких грошових переказів
❌ Жодного бізнесу з іншими країнами
❌ Жодних банківських операцій
❌ Amazon, Netflix, Apple, ebay і т.д. не приймають готівку, отже, росіяни вже не зможуть користуватися цими сервісами
❌ Навіть поповнити мобільний рахунок буде важко