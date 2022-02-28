Він поінформував Джонсона про те, що наступні 24 години стануть вирішальними для України, пише УНІАН з посиланням на Reuters.

У свою чергу, Джонсон запевнив Зеленського, що Великобританія і її союзники зроблять все можливе, щоб гарантувати, що оборонна допомога досягне України.

Крім того, Джонсон повідомив, що Британія передасть Україні додаткові 40 млн фунтів стерлінгів. Гроші будуть спрямовані на медичні матеріали.





Додамо, у Великобританії розглядають можливість введення заборони на захід у свої порти для кораблів РФ.

Також нагадаємо, що Євросоюз з 28 лютого заборонив російським повітряним суднам приземлятися, злітати або пролітати над своєю територією.

Про це повідомляється в документ, опублікованому в Офіційному журналі ЄС.

Вимога поширюється на всі повітряні судна, експлуатовані російськими авіаперевізниками, зареєстрованих в РФ, або для будь - яких повітряних суден, не зареєстрованих в Росії, але які контролюються російським фіз-або юрособою або організацією.